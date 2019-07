A introdução é escrita como uma missiva dirigida a Agustina, na qual o diretor da revista, Mário Assis Ferreira, destacava o “espontâneo desassombro” e “aparente despreocupação” com que a escritora observava o mundo e devolvia ao seu leitor a “peculiar interpretação do mundano e do substantivo, do prosaico e do sublime".

Esta é a sétima vez que a Egoísta faz uma edição especial (ainda que a presente seja uma reedição) em 19 anos de existência: a primeira foi um tributo a Nova Iorque, por ocasião do 11 de setembro, e depois seguiram-se edições especiais dedicadas a Sophia de Mello Breyner Andresen, a Agustina Bessa -Luís e a Fernando Pessoa.

“Pó de Espólio”, “Juízo” e “Altruísmo” foram os temas das últimas edições especiais da revista.

Lançada em 2000, a Egoísta é uma publicação da empresa Estoril-Sol, que já foi várias vezes premiada, nacional e internacionalmente, a última das quais no mês passado, com três prémios dos Papies 2019 (certame que premeia e reconhece a qualidade de execução da indústria gráfica), que distinguiram as edições 64, 66 e 67, dedicadas aos temas “Fogo”, “Era uma vez” e “Destino”.