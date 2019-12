Sob a direção de Luís Cunha, a orquestra atuará na sexta-feira e no sábado, com sessão dupla em cada dia (com concertos às 18:30 e 22:30) no espaço do Hot Clube, na Praça da Alegria.

Rita Maria e João Neves vão interpretar as músicas acompanhadas pelo pianista Óscar Graça, o guitarrista Nuno Costa, o contrabaixista João Fragoso e o baterista Pedro Felgar.

A orquestra completa-se com Tomás Marques, Mateja Dolsak, César Cardoso, João Capinha, Paulo Gaspar (saxofones), André Ramalhais, Xavier Ribeiro, João Correia, Rui Bandeira (trombones) e Micael Pereira, Gonçalo Marques, João Moreira, João Almeida (trompetes).