No dia 26 de agosto, a partir das 20h30, poderá ver o concerto virtual de Ellie Goulding. Os bilhetes para o espetáculo "Brightest Blue Experience", que irá decorrer no Victoria & Albert Museum, em Londres, custam 15 euros.



"Ellie Goulding vai fazer uma apresentação única e envolvente do seu recém-lançado álbum, 'Brightest Blue, a partir do histórico Victoria & Albert Museum, em Londres", explica a LIVENow, responsável pela transmissão do concerto para todo o mundo.

No concerto, a artista britânica irá apresentar as canções do novo álbum e estará acompanha por "um conjunto de músicos e um convidado muito especial, a ser anunciado em breve".

"O concerto não estará disponível on demand depois da sua realização. Sem público presente, a única forma de assistir será garantindo bilhetes para a transmissão em livestream", lembra a LIVENow.