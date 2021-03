Elton John revelou que trabalhou com os Metallica durante o confinamento. Em entrevista a SG Lewis, na Apple Music, o cantor britânico não adiantou detalhes sobre a colaboração, nem esclareceu se irá lançar uma canção com a banda.

"Fiz uma coisa com os Metallica. Foi durante o confinamento", revelou, citado pela revista NME.

"Tenho andado a trabalhar com os Gorillaz, com pessoas assim. Não tenho feito nada meu, mas tenho feito coisas ótimas com outras pessoas", contou o artista, não revelando detalhes sobre as gravações.

Recentemente, Miley Cyrus revelou que Elton John irá tocar piano no tema "Nothing Else Matters", no seu álbum de versões dos Metallica.