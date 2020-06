Considerada uma das estrelas maiores da música brasileira e "dama do samba", Elza Soares nasceu no Rio de Janeiro em 1937. Surgiu no programa de talentos "Calouros em Desfile" e gravou o primeiro álbum, "Se acaso você chegasse", em 1959, a que se seguiram mais de três dezenas de discos.

Em 1999, foi eleita pela BBC como a cantora brasileira do milénio.

Em 2016, a artista editou "A Mulher do Fim do Mundo". Para Elza Soares, o álbum é como um marco "muito especial na carreira", devido à produção e à "banda de luxo" que a acompanhou, composta por jovens músicos, uma "juventude que não está brincando".

"Sempre disse e repito, se eu tivesse um bom produtor como tenho hoje [Guilherme Kastrup] talvez não tivesse uma carreira tão instável. Por tudo isto posso afirmar que este é o álbum da minha vida", considerou.

O disco, um dos mais elogiados pela crítica de uma carreira que começou em 1959, conta com 11 faixas, que foram escolhidas de um total de 50, produzidas durante as gravações, ainda que os temas que ficaram de fora possam ser integradas no próximo registo de estúdio.