Nas últimas semanas, "cancelamento" e "adiamento" têm sido as palavras mais ouvidas na indústria do entretenimento, nomeadamente no mundo da música. Dua Lipa decidiu quebrar a tendência e antecipar o lançamento do seu novo álbum.

A artista anunciou que irá editar o disco "Future Nostalgia" na próxima sexta-feira, dia 27 de março - o lançamento estava previsto para 3 de abril. Esta quinta-feira, a cantora apresenta as canções em direto.

Veja o direto:

Alinhamento do novo disco "Future Nostalgia":

Future Nostalgia

Don’t Start Now

Cool

Physical

Levitating

Pretty Please

Hallucinate

Love Again

Break My Heart

Good In Bed

Boys Will Be

