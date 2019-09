Esta quarta-feira, dia 4 de setembro, o SAPO celebra 24 anos e continua a querer dar a conhecer novos talentos e a divulgar a música nacional. Para assinalar a data, o SAPO Mag convidou três jovens artistas que têm tido crescente expressão no mundo da música, com carreiras no início mas muitas visualizações somadas, para uma emissão em direto.

Sara Carreira, Noble e Marta Carvalho vão estar em direto no SAPO esta quarta-feira, a partir das 14h30. A conversa irá contar ainda com alguns momentos musicais, que podem ser acompanhados em direto no SAPO Mag, em www.sapo.pt e no Facebook do SAPO .

Sara Carreira lançou o seu primeiro single a solo no início de 2019. Em oito meses, o videoclip do tema "Vou Ficar" somou mais de dois milhões de visualizações.

Já Noble chamou a atenção do público com o tema "Honey", canção do genérico da telenovela "Amar Depois de Amar" (TVI).

Depois de participar no "The Voice Portugal", Marta Carvalho também está a trabalhar num novo projeto e promete revelar algumas novidades na conversa.