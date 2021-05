Depois de um ano de paragem, devido à pandemia da COVID-19, o Festival Eurovisão da Canção regressa com a 65.ª edição, que arranca esta terça-feira, dia 18 de maio, com a primeira semifinal. Para quinta-feira, 20 de maio, está marcada a segunda semifinal e na final acontece no sábado (22 de maio).

A primeira ronda de atuações arrancou às 20h00. Nas redes sociais, a organização está a transmitir a primeira semifinal. Já a RTP1 vai emitir a cerimónia em diferido, a partir das 22h08.

Veja aqui a emissão:

(se não conseguir ver corretamente o vídeo, clique aqui)

Na primeira semifinal competem Lituânia, Eslovénia, Rússia, Suécia, Austrália, Macedónia do Norte, Irlanda, Chipre, Noruega, Croácia, Bélgica, Israel, Roménia, Azerbaijão, Ucrânia e Malta.

Os irreverentes The Roop, que este ano representam a Lituânia, têm a missão de abrir a primeira semifinal do Festival Eurovisão da Canção. Em palco, a banda vai apresentar o "Discoteque", tema sobre dançar sozinho em casa.

O desfile de canções segue depois com Soklič. A concorrente da Eslovénia vai apresentar a balada "Amen". Já a artista russa Manizha vai defender no palco o tema "Russian Woman".

O quarto artista a subir a palco será Tusse, escolhido para representar a Suécia em Roterdão. No palco, o cantor vai apresentar "Voices", canção com uma forte mensagem.

Já a concorrente que este ano representa a Austrália não estará em palco. A jovem Montaigne irá apresentar o tema "Technicolour" à distância, através de uma atuação gravada e sem edição.

A Macedónia do Norte, com "Here I Stand", de Vasil, será o sexto país a atuar, seguindo-se a Irlanda, que este ano é representada por Lesley Roy, com "Maps" e o Chipre, que vai tentar garantir passagem à final com o tema "El Diablo", de Elena Tsagrinou.

Já a Noruega promete levar os espectadores até às nuvens. Com as suas asas de anjo, Tix vai defender o tema "Fallen Angel". No alinhamento segue-se Albina, da Croácia, que espera conquistar os espectadores e os jurados com o tema "Tick-Tock".

Depois de mudarem de vocalista do ano passado para este, os Hooverphonic sobem a palco em 11.º lugar. A banda que represeta a Bélgica vai apresentar a canção “The Wrong Place” .

Israel será o 12.º país a atuar. Este ano, o país joga todas as suas cartadas com o tema "Set Me Free", interpretado por Eden Alene. O desfile de canções continua depois com a Roménia, que este ano é representada por Roxen, que vai apresentar o tema "Amnesia" - o país decidiu manter a artista que iria atuar em 2020, mas mudar o tema.

Já Azerbeijão, que este ano é representado por Efendi, com o tema "Mata Hari", atua em 14.º lugar, na reta final da primeira semifinal do Festival Eurovisão da Canção. Seguem-se os Go_A, da Ucrânia, que decidiram apostar em "Shum", um tema que mistura folk, eletrónicos, world music e pop.

Destiny (Malta), com o tema "Je Me Casse", tem a missão de fechar a cerimónia. Apresentada como um hino sobre a afirmação pessoal, a canção é uma das grandes favoritas da primeira semifinal.

Além de Portugal, na segunda semifinal participam também São Marino, Estónia, República Checa, Grécia, Áustria, Polónia, Moldávia, Islândia, Sérvia, Geórgia, Albânia, Bulgária, Finlândia, Letónia, Suíça e Dinamarca.

As duas semifinais e a final vão ter público a assistir ao vivo, tendo a organização colocado à venda este mês 3.500 bilhetes por espetáculo. Além disso, de acordo com informação disponível no 'site' oficial do Festival Eurovisão da Canção, o Governo dos Países Baixos autorizou a organização a ter também público em seis ensaios.

Este ano, “todas as delegações, artistas e equipa de produção seguem um protocolo rigoroso e não terão contacto com elementos do público”.

Com “Love is on my side” Portugal leva à Eurovisão, pela primeira vez, uma canção integralmente em inglês, composta por Tatanka, o vocalista dos The Black Mamba.

Tatanka é um dos fundadores dos The Black Mamba, banda formada em 2010 e que se move no universo dos blues, da soul e do funk.

Em paralelo com os The Black Mamba, Tatanka iniciou uma carreira a solo em 2016, “num registo mais pessoal e de regresso às suas raízes, contando histórias e apresentando temas originais em português”. O álbum de estreia, “Pouco Barulho”, chegou em 2019.

Portugal participou no Festival Eurovisão da Canção pela primeira vez em 1964, tendo, entretanto, falhado cinco edições (em 1970, 2000, 2002, 2013 e 2016).

Entre 2004 e 2007, inclusive, e em 2011, 2012, 2014, 2015 e 2019, Portugal falhou a passagem à final.

Portugal venceu pela primeira e única vez o concurso em 2017, com o tema “Amar pelos dois”, interpretado por Salvador Sobral e composto por Luísa Sobral. Na sequência da vitória, Lisboa acolheu, no ano seguinte, a competição.