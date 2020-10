Bárbara Bandeira, Bispo, Dino D'Santiago, Diogo Piçarra e Fernando Daniel estão nomeados na categoria Best Portuguese Act nos MTV Europe Music Awards. As votações abriram esta terça-feira, dia 6 de outubro, e poderá votar no seu artista favorito aqui.

Em 2019, Fernando Daniel foi o vencedor do galardão nacional dos prémios europeus da MTV. Há dois anos, em 2018, Diogo Piçarra foi o escolhido pelo público. Já Dino D'Santiago venceu o prémio em 2010 enquanto membro dos Nu Soul Family.

Apesar de nunca terem vencido um MTV EMAs, Bispo e Bárbara Bandeira estiveram na corrida na categoria Best Portuguese Act em 2018.

Em 2003, ano em que a MTV Portugal iniciou emissões, foi criada a categoria Best Portuguese Act. Blind Zero (2003), Da Weasel (2004), The Gift (2005), Moonspell (2006), Da Weasel (2007), Buraka Som Sistema (2008), Xutos e Pontapés (2009), Nu Soul Family (2010), Aurea (2011 e 2012), Filipe Pinto (2013), David Carreira (2014), Agir (2015), David Carreira (2016) e DJ Overule (2017) também já venceram o prémio.

Este ano, os MTV EMAs 2020 estão marcados para o dia 8 de novembro. A cerimónia dos prémios da MTV vai ser transmitida em 180 países e territórios de todo o mundo.