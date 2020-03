“‘ØPorto’, editado a novembro de 2019, tem a primeira apresentação ao vivo marcada para 6 de março no Musicbox, em Lisboa, num concerto que contará com a participação especial de Ivy, Marta Ren, Catarina Ortins, Joana Alegre, Bianca Adrião, Catarina Archer e Sara Badalo”, refere o agenciamento de Emmy Curl, num comunicado hoje divulgado.

O álbum, “construído entre a cidade do Porto e Copenhaga, apresenta a dualidade entre a natureza e a tecnologia, o antigo e o novo, o interior e a cidade, naquele que é um retrato da cidade do Porto pelos olhos de Catarina Miranda”.

A digressão de Emmy Curl, atualmente a viver na Dinamarca, passará ainda por Coimbra, dia 12 de março, Aveiro, dia 13, Porto, dia 14, com a participação especial de Catarina Salinas (Best Youth) e Mila Dores, e Vila Real, no dia 20.