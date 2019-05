“A Enchufada na Zona toma conta do Capitólio (Lisboa) nos próximos dias 04 e 05 de outubro. Depois de 2017 (Estúdio Time Out, Lisboa), 2018 (Hard Club e Maus Hábitos, Porto) a grande novidade de 2019 assenta no fato de o evento acontecer pela primeira vez no formato de um festival de dois dias, somando assim uma noite de programação aos anos anteriores”, refere a promotora Arruada num comunicado hoje divulgado.

O início da Enchufada na Zona data de 2017, com a edição de uma compilação homónima, um programa na rádio inglesa NTS e a primeira noite, em Lisboa. As outras duas noites Enchufada na Zona realizaram-se no ano passado, no Porto.