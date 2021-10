“Temos todas as condições em segurança para se realizarem os concertos e os espetáculos e saudamos este regresso do jazz ao litoral alentejano, disse hoje à agência Lusa João Pereira da Silva, um dos elementos da organização.

Segundo o mesmo responsável, o regresso da iniciativa “é bom para os artistas e para o público, que precisa de conviver pela música”.

O maior encontro de músicos de jazz do litoral alentejano, organizado pela associação Quadricultura, tem lugar na segunda quinzena deste mês, nos dias 15 e 16 e nos dias 29 e 30.

As propostas da programação são inteiramente dedicadas a projetos portugueses, com destaque para o sexteto Bernardo Moreira.

De acordo com o promotor, a organização decidiu “manter os grupos” que tinha “desenhado” para o evento do ano passado, cancelado devido à pandemia de COVID-19, e fez “pequenas alterações ao formato original”.

“Ao contrário das edições anteriores, este ano, o encontro realiza-se em dois fins de semana intercalados, devido à utilização das salas de espetáculo para outros eventos culturais”, esclareceu.

O Jazz Além Tejo divide-se pelos palcos do auditório da Escola Secundária Padre António Macedo (ESPAM), em Vila Nova de Santo André, e do Auditório Municipal António Chainho (AMAC), em Santiago do Cacém, onde vão decorrer os concertos principais.

A assinalar esta 13.ª edição, os promotores mantêm o propósito de “dar a conhecer ao público da região, os músicos portugueses, o seu trabalho e a qualidade da música jazz”.

“Hoje, a riqueza musical é tão grande, quer do ponto de vista da composição, como da formação dos músicos, que podemos dizer que Portugal é um país muito bem formado e o que fazemos é dar apenas palco a estes brilhantes músicos”, frisou João Pereira da Silva.

O encontro arranca, na sexta-feira, dia 15, ao som dos Smokestackers, duo formado por João Belchior e Diogo Mão de Ferro, no palco da ESPAM, a partir das 22:00, com um repertório que abrange “o blues tradicional e temas mais atuais”.

No sábado (16), é a vez do Quarteto Solaris, composto por quatro músicos experientes e percursos variados, se encontrar em palco “para tocar e improvisar” temas de jazz, peças escolhidas da música brasileira, do repertório português e composições originais do grupo.

O 2.º fim de semana do evento leva ao palco da ESPAM “um nome mais conhecido do panorama musical nacional”, mais precisamente o sexteto Bernardo Moreira (29), que propõe uma “aventura” pelo repertório de Carlos Paredes.

No sábado (30), é a vez do grupo Elas e o Jazz atuar em Santiago do Cacém, a partir das 22:00, para uma viagem pelo “universo contemporâneo dos musicais da Broadway e dos clubes de jazz de Nova Iorque”.

Após os concertos, seguem-se os encontros de jazz 'after hours', a partir das 23h00, em vários bares e cafés de Vila Nova de Santo André, com os quartetos Hugo Henriques (16) e Mariana Nunes (29) e o Trio Leonor Arnaut (30).

Os bilhetes para assistir aos espetáculos custam três euros (sócios) e seis euros para o público em geral.