Sérgio Pelágio vai apresentar ao vivo o seu mais recente disco, "Riff Out", de 2022. Pela primeira vez, os concertos vão ser apresentados em formato de sexteto, tal como o álbum foi composto e gravado.

O arranque da digressão acontece a 20 de abril no Cine-Teatro Avenida, em Castelo Branco. Já a 11 de outubro, o músico vai atuar no Centro Cultural e Congressos de Caldas da Rainha, no âmbito do festival Dias do Jazz, e a 13 de novembro, Sérgio Pelágio sobe ao palco do Teatro Municipal de Bragança.

"Riff Out" é o mais recente trabalho discográfico de Sérgio Pelágio (guitarra elétrica), que marca o encontro com os companheiros de longa data Mário Franco (contrabaixo/baixo elétrico) e Alexandre Frazão (bateria), aos quais se junta Iúri Oliveira (percussão) e dois novos valores do jazz nacional Tomás Marques (saxofones alto e tenor) e Filipa Franco (voz).

"Esta é a primeira oportunidade do projeto se apresentar em sexteto, numa feliz reunião em palco dos músicos que gravaram o disco. O sexteto promete um espetáculo contagiante, que inclui temas do novíssimo EP 'Para GUST 9723' e celebra a diversidade de estilos musicais que influenciaram o trabalho de Sérgio Pelágio até aqui", frisa o comunicado.

Sérgio Pelágio explica que "um riff é uma pequena frase, um motivo musical forte, que acaba por se transformar num padrão e que é depois replicado entre os músicos numa composição ou nos seus solos improvisados".

"Antes de existirem escolas de jazz, era frequente os músicos começarem por aprender o seu instrumento através de riffs que iam colecionando, adaptando e transformando à sua medida. 'Riff Out' foi uma expressão que ouvi uma vez no sentido musical de frasear livremente, da pessoa que toca 'se soltar', estar a 'dar tudo o que tem'", acrescenta o artista.

A primeira digressão do álbum aconteceu apenas em quarteto, em 2023, depois do lançamento do álbum.