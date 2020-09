Nesta edição, que não conta com os habituais espetáculos em locais emblemáticos como o Hospital Pediátrico ou no Estabelecimento Prisional, as Grandes Galas Internacionais de Magia terão lugar no grande auditório do Convento São Francisco, nos dias 18 e 19 de setembro, com a sua lotação reduzida a metade, embora exista a possibilidade de se realizarem sessões extras.

Está de regresso, segundo Luís de Matos, a Escola da Magia, com seis sessões, repartidas por dois níveis e para crianças com necessidades especiais, que nesta edição vai decorrer no dia 16 na sala conventual do Convento São Francisco.

Para aceder aos espetáculos, que continuam a ser gratuitos, o público terá de reservar bilhete através da Ticketline por causa da lotação dos espaços, o que pode ser feito já a partir de hoje.

O produtor do evento, Luís de Matos, garantiu que está salvaguardado o distanciamento físico entre espectadores e o controle de acesso a locais públicos devidamente delimitados, com portais de entrada e saída, além da disponibilização de máscaras, porta-máscaras e álcool gel.

Salientando que o grande desafio é a segurança do público e dos artistas, que marca a diferença no evento deste ano, Luís Matos frisou a existência de portagens de saída e de entrada, reserva de bilhetes e o afastamento físico para evitar qualquer situação de contágio.

Os Encontros Mágicos trazem a Coimbra dois campeões do mundo, um em magia de palco e outro na área do mentalismo e humor, e um prémio mundial em magia de mesa.

"O programa nasce da ambição e não da contingência", salientou Luís de Matos, que considerou o painel de mágicos "de uma primeira linha inacreditável", pelo que "não vai ser óbvio que o cartaz de 2020 aconteceu durante a pandemia".