Depois de Ana Moura, Bárbara Tinoco ou Nenny, o Spotify destacou Aurea num dos maiores ecrãs de Times Square, em Nova Iorque. Nos últimos meses, o serviço de streaming tem dado eco a artistas femininas através da campanha mundial "EQUAL Music".

A iniciativa EQUAL pretende reforçar a posição de apoio e defesa de igualdade entre mulheres e homens na indústria discográfica por parte do serviço de streaming, a nível global.

"Para mim, é uma honra e um privilégio fazer parte de uma playlist que visa dar voz às mulheres de todo o mundo, que tem um enorme impacto social a nível global e dá palco de forma igualitária ao sexo feminino, que infelizmente hoje em dia e de tantas formas diferentes, ainda se vê lesado pela sociedade", frisa a cantora portuguesa.

"O segredo está em apoiarmo-nos umas às outras, vibrarmos com as vitórias das nossas mulheres e juntarmo-nos para que possamos lutar contra a desigualdade. Mais do que música, 'EQUAL' traz para cima da mesa, um assunto que nos toca a todos e deve ser falado sem rodeios", acrescenta Aurea em comunicado.

Segundo a Sony Music Portugal, entre "as várias acções que estão inseridas nesta campanha e que envolvem a música e a imagem de Aurea, ontem [quarta-feira, dia 22 de setembro] ela esteve presente no billboard vertical de Times Square, durante todo o dia" - veja aqui o vídeo.