De acordo com a página do músico, a digressão passa por Portugal no dia 27, no Arquivo Distrital de Bragança, e no dia 30, na Associação Cultural OSSO, nas Caldas da Rainha.

Na bagagem, Chenaux, que já lançou um disco em parceria com o português Norberto Lobo, traz o seu mais recente álbum, “Slowly Paradise”.