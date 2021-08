Eric Clapton, de 76 anos, lançou "This Has Gotta Stop", música com letra antivacinação, frisa a Rolling Stone. O tema foi partilhado nos serviços de streaming de música durante o fim de semana, depois do artista ter dado uma polémica entrevista onde criticou os certificados de vacinação.

"This has gotta stop, enough is enough/ I can’t take this BS any longer/ It’s gone far enough” (Isto tem de parar, já chega / Eu não aguento esta m**** por muito mais tempo / Já foi longe demais), canta Eric Clapton no seu novo single, que conta com um videoclipe.

Na canção, o artista sublinha ainda que "sabia que algo estava errado, quando começaram a estabelecer as leis". "Eu não consigo mexer as minhas mãos / E comecei a suar", canta.

O vídeo de "This Has Gotta Stop" conta ainda com uma imagem do grupo de artistas de rua Jam for Freedom, que já se manifestaram contra os certificados digitais da COVID-19.