Autor de mais de uma centena de obras literárias, em particular para a infância, António Torrado (1939-2021) foi também poeta, dramaturgo premiado e professor do ensino secundário, tendo estado ligado, desde cedo, à pedagogia, à produção literária para os mais novos, à recuperação e reinterpretação do conto tradicional e à promoção da leitura.

No domingo, último dia da Feira do Livro de Lisboa, a Leya vai promover, pelas 16h40, uma sessão de homenagem a António Torrado, que contará com vários amigos do autor, que intervirão em torno da vida e da obra daquele que é “um dos escritores mais queridos pelos leitores e pelo meio cultural português”, anunciou o grupo editorial.

Durante a tarde, no Auditório Sul da Feira do Livro de Lisboa, o escritor será recordado pela voz dos seus amigos e escritores Alice Vieira, Cristina Taquelim, António Mota, Luísa Ducla Soares e Inês Fonseca Santos.

Participam também na cerimónia os seus amigos Vítor Silva, editor na ASA e na Caminho, e a jornalista Rita Pimenta.

A sessão de homenagem terá ainda outros momentos, como a exibição de várias fotografias do autor, tiradas a longo dos últimos anos na feira do livro.

António Torrado nasceu em 1939, em Lisboa, mas com raízes familiares na Beira Baixa.

Além do seu percurso ligado à literatura e poesia, à infância e à pedagogia, foi também jornalista, editor, professor, produtor principal e chefe do Departamento de Programas Infantis da RTP.

Muitos dos seus livros e contos estão traduzidos em várias línguas. A sua bibliografia regista mais de 120 títulos, dos quais sobressai a produção literária para crianças, contemplada em 1988 com o Grande Prémio Calouste Gulbenkian de Literatura para Crianças.

Em 1974 e em 1998, livros seus foram incluídos na Lista de Honra do IBBY - Internacional Board on Books for Young People.

Grande parte da sua obra está publicada na ASA e na Caminho, sobretudo nas vertentes de literatura infantojuvenil e de literatura para teatro.

"O mercador de coisa nenhuma", "A chave do castelo azul e outras histórias" e "O veado florido" são algumas das obras escritas por António Torrado.