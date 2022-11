O Prémio Literário Fundação Inês de Castro é uma iniciativa anual que distingue obras de prosa ou poesia escritas em língua portuguesa.

“Cães de Chuva” foi editado pela Assírio & Alvim, em 2021.

A Fundação atribuiu ainda o Prémio de Tributo Consagração 2021 a José Viale Moutinho, uma distinção que coincide com o dia do lançamento da nova obra do escritor, “(22) Contos Escolhidos - Antologia Pessoal (1988-2015)”, a decorrer na cidade de Coimbra.