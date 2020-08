Promovido pela Junta de Freguesia de Galveias, localidade de onde é natural o escritor, o centro conta com o apoio do município de Ponte de Sor e deverá abrir ao público em setembro de 2021.

“O centro interpretativo vai ser instalado no rés-do-chão do edifício que funciona como Casa da Cultura, no centro da vila”, explicou hoje à agência Lusa a autora do projeto, Inês Florindo Lopes.

No Centro Interpretativo José Luís Peixoto, vai ser possível conhecer a “vida e obra” do escritor, cabendo ao artista “guiar a narrativa” que conduz os visitantes pelo espaço.

O projeto resulta de uma candidatura aprovada pelo Turismo de Portugal, no âmbito da Linha de Apoio à Valorização Turística do Interior, tendo sido concedido um financiamento de natureza não reembolsável, no montante de 271 mil euros, cabendo a restante verba à Junta de Freguesia de Galveias.