"Hotel Nómada", divagação sobre a viagem em si mesma, "Uma Canção do Ser e da Aparência", reflexão sobre a criação literária, e "O Paraíso Está aqui ao Lado", o seu romance de estreia, são alguns dos mais conhecidos livros do escritor que também assinou, com seriedade e humor, obras como "As Montanhas da Holanda" e "Mokusei".

"O Desaparecimento do Muro" e "Como Sermos Europeus" estão entre os seus ensaios de abordagem de temas de atualidade, assim como "Ultima Thule", viagem a Spitsbergen, com fotografias da sua companheira, Simone Sassen, que abre caminho à antiga ilha mineira, no extremo ocidental da ex-União Soviética.

Nooteboom escreveu igualmente sobre museus, pintura e os seus protagonistas, como Diego Velázquez e Francisco de Zurbarán, sobre os quais publicou monografias.

Ao pintor flamengo Hieronymus Bosch dedicou a obra "Uma Negra Premonição" ("A Dark Premonition", na edição inglesa), na qual aborda "As Tentações de Santo Antão", tríptico do pintor dos séculos XV-XVI, que pertence à coleção do Museu Nacional de Arte Antiga, em Lisboa, assim como "O Jardim das Delícias", da coleção do Museu do Prado, em Madrid.

Presença regular em Lisboa, nos anos de 1980 e 1990, Cees Nooteboom fez da cidade palco do seu romance "A História Seguinte", sublinhando a sua identidade urbana: "Toda esta cidade é despedida. No extremo da Europa, a última margem do primeiro mundo, o ponto onde o continente erodido se afunda lentamente no mar (...). Esta cidade não é deste tempo, aqui o passado guardou-se para o futuro. A banalidade ainda não despontou aqui", escreveu Nooteboom, sobre a capital portuguesa na viragem para os anos de 1990.

Distinguido com o Prémio Europeu de Literatura, exatamente por "A História Seguinte", em 1993, recebeu, ao longo da carreira, distinções como o Prémio Pegasus, o Prémio Europeu de Poesia, o Prémio Nacional das Letras neerlandesas, a Medalha de Ouro do Círculo de Belas Artes de Madrid e o Prémio Chatwin, a mais importante distinção para a literatura de viagens.

França concedeu-lhe o grau de cavaleiro da Legião de Honra.

Em Berlim, recebeu o doutoramento Honoris Causa da Universidade Livre.

Cees Nooteboom foi diversas vezes mencionado como um dos mais prováveis vencedores do Nobel de Literatura.

O Premio Formentor de Las Letras tem origem no galardão internacional de literatura instituído por editores europeus, como os da Casa Barral, em Espanha, da Gallimard, em França, da Einaudi, em Itália, e da alemã Rowohlt, na sequência de um encontro na cidade de Formentor, na Ilha de Maiorca, no início da década de 1960. O prémio foi então entregue entre 1961 e 1967.

Retomado em 2011, o Formentor de Las Letras apresenta-se como "um reconhecimento da qualidade e integridade dos autores, cuja obra consolida o prestígio e a influência da grande literatura".

Este ano, o júri previra reunir-se em Lisboa, na sede da Fundação José Saramago. Mas o confinamento imposto pelo combate à pandemia de covid-19, fez com que a reunião dos elementos do júri se verificasse por via digital, ligando Maiorca, Nova Iorque, Barcelona e Edimburgo.

Jorge Luis Borges, Samuel Beckett, Saul Bellow, Jorge Semprúm, Witold Gombrowicz foram os escritores galardoados na fase inicial do Prémio. Carlos Fuentes, Juan Goytisolo, Javier Marías, Enrique Vila-Matas, Roberto Calasso, Alberto Manguel, Ricardo Piglia, Mircea Cartarescu e Annie Ernaux são os distinguidos depois do regresso do Prémio Formentor de las Letras.