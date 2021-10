Christine Angot ganhou esta terça-feira o prêmio Médicis de melhor livro em francês com "Le voyage dans l'Est" ("A Viagem para o Leste", em tradução livre), no qual narra um caso de incesto como o que sofreu quando pequena.

O prémio Médicis, um dos mais reputados da literatura em França, reconhece a obra de uma autora que sempre se moveu na "autoficção", embora Angot rejeite essa categoria. A escritora de 62 anos agradeceu ao júri pelo prémio e também aos seus familiares e amigos: "Quando escrevemos, estamos sozinhos, e tudo bem que seja assim, é o que me interessa na escrita. Mas há pessoas que me dizem: estamos contigo, lemos-te, entendemos-te (...). Isso conta". Christine Angot também está na lista de quatro finalistas do mais renomado prémio literário francês, o Goncourt, que será anunciado a 3 de novembro. O argentino Santiago Amigorena, escritor e argumentista de cinema que mora em França desde 1973, entrou no início de outubro na lista de nove finalistas nesta categoria pelo seu livro escrito em francês: "Le premier exil" ("O Primeiro Exílio", em tradução livre), uma obra de caráter autobiográfico. O prémio Médicis de melhor livro estrangeiro foi para o escritor sueco de origem tunisiana Jonas Hassen Khemiri, por "La Clause paternelle" ("A Cláusula Paterna", em tradução livre). A argentina Gabriela Cabezón Cámara e o cubano Leonardo Padura também entraram na segunda seleção desta categoria, com os livros "As Aventuras da China Iron" e "Como Poeira ao Vento", respetivamente.