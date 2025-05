Promovido pela Câmara da Guarda, o evento realiza-se na Alameda de Santo André, para onde estão também previstas entrevistas, conversas-concerto e atividades dirigidas ao público infantojuvenil, revelou a organização numa nota enviada à agência Lusa.

Até 01 de junho, participam mais de 40 autores, professores, jornalistas, ilustradores, cantautores e músicos numa iniciativa com entrada livre e que começa dia 23 de maio com a apresentação do livro ‘O relógio de parede’, de Sara Aidos, pelas 15:00.

O primeiro dia do Guarda Livros inclui ainda a inauguração da exposição “Eduardo Pessoa Lourenço”, pelas 17:00, e termina, a partir das 21:30, com uma conversa com Luís Osório.

Pelo Salão do Livro da Guarda vão também passar escritores como João de Melo (dia 24), a celebrar 50 anos de carreira literária, Maria João Lopo de Carvalho (dia 25) e Pedro Chagas Freitas (dia 26).

Nuno Duarte, vencedor do Prémio Leya 2025, com o romance “Pés de barro”, vai estar na Guarda a 24 de maio.

No último dia de maio participam Rodrigo Guedes de Carvalho, Bruno Vieira Amaral, Madalena Sá Fernandes e Raquel Varela, enquanto António Mota e Nuno Matos Valente são os convidados do Dia Mundial da Criança, a 01 de junho.

Na música, o destaque vai para três conversas-concerto: Márcia (24 de maio), o fadista Ricardo Ribeiro (30 de maio) e Ana Bacalhau (31 de maio), mas também para as atuações de Miguel Amaral (27 de maio), que vai homenagear Carlos Paredes, Jhon Douglas (28 de maio) e Napoleão Mira (29 de maio).

A novidade desta edição é a gravação, ao vivo, do podcast “Assim ou assado”, do ‘rapper’ e produtor Sam the Kid e do crítico gastronómico Marco Neves (25 de maio).

Já o antigo radialista António Sala será o protagonista de um encontro com os utentes das instituições sociais da Guarda no dia 30 de maio.

O Guarda Livros volta a apostar na participação dos autores locais e, nesta edição, Angela Canez, Daniel Rocha, Hélder Sequeira, Fidélia Pissarra, Nélson Oliveira e Ana Margarida Fonseca vão refletir sobre a escrita dramatúrgica, cronística, ensaística e académica.

Por sua vez, os jornalistas Madalena Ferreira e Luís Baptista-Martins estarão à conversa com os alunos sobre escrita jornalística.

Para o público infantojuvenil e escolar, a organização convidou jovens escritores de romance e fantasia, caso de Nuno Carvalho, Ana Lanhas de Castro, Andreia Ramos e Ricardo Dias.

São “autores com idades mais próximas dos alunos, que prometem incentivar ainda mais os jovens a ler e a escrever”, adianta a organização.

Para os alunos do 1.º ciclo do ensino básico estão previstas oficinas de ilustração com o premiado ilustrador Paulo Galindro, bem como espetáculos infantis e narração de histórias.