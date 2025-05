Organizado pelo município, o certame, que se prolonga até o dia 1 de junho, volta a realizar-se, ao ar livre, no Largo Conde Vila Flor, junto ao templo romano, no centro histórico da cidade alentejana.

A feira, indicou a autarquia, vai contar com a presença de “instituições e livrarias independentes da cidade, mas também de outros pontos do país”, assim como de “livreiros, escritores, ilustradores e outros agentes dos livros e da leitura”.

Os destaques do programa literário vão para o regresso ao certame do geólogo Galopim de Carvalho e do escritor e realizador de cinema Afonso Cruz e as estreias dos escritores Francisco Moita Flores e João Pedro Mésseder.

Este ano, tal como nas edições anteriores, volta a realizar-se a Maratona de Leitura Transfronteiriça, marcada para a manhã do dia 26, que junta alunos de escolas de Évora e da cidade espanhola de Mérida, na comunidade da Estremadura, 'vizinha' do Alentejo.

Outro dos destaques da feira vai para a exposição “O meu nome é Margarida”, organizada pela associação “É Neste País” e que vai estar patente no Salão Central Eborense.

Esta mostra é uma homenagem à escritora, poeta e declamadora Margarida Morgado, falecida em 2023, na cidade alentejana, e inclui textos da sua autoria e ilustrações de Joana Dias.

Segundo a câmara municipal, o programa do certame contempla ainda animação musical, performances, teatro, entre outros momentos.

Uma das novidades desta edição é a abertura durante o período noturno, com a Feira do Livro de Évora a funcionar entre as 10:00 e as 22:00 nos dias 24, 30 e 31 e até às 20:00 nos restantes.

A organização conta com a parceria da Biblioteca Pública de Évora, a Fundação Eugénio de Almeida e o Museu Nacional Frei Manuel do Cenáculo e a colaboração do Arquivo Distrital de Évora e da Escola de Artes da Universidade de Évora.