No próximo sábado, dia 23 de julho, as principais bailarinas de Anittão vão dar um workshop de dança no Jazz Funk, que decorre durante o fim de semana no Pavilhão Municipal da Maia.

Jéssica Suhett, Arielle Macedo, Alline Azevedo e Ohana Lafundes vão participar no evento promovido pela Dance4U e com o apoio da Câmara Municipal da Maia. Segundo a organização, além das aulas, haverá Meet & Greet e uma festa.

Os bilhetes já se encontram à vendas e as inscrições podem ser feitas aqui.