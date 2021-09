O espetáculo está agendado para as 21h30, mas, antes disso, pela 19h00, decorre a atuação dos DJ Helena Guedes e Gusta-vo., no Bar do M.Ou.Co., anunciou a organização, em comunicado.

O programa da inauguração oficial e do arranque da programação cultural prolonga-se até domingo com concertos de Capicua, Best Youth e João Dinis.

Na sexta-feira, pelas 21h30, é a vez da rapper, letrista, cronista e ativista Capicua subir ao palco para apresentar o seu mais recente trabalho “Madrepérola”, fazendo-se acompanhar pelo DJ D-One, Virtus (programações) e Joana Raquel e Inês Pereira (vozes).

No dia seguinte, também às 21h30, será a vez da dupla de indie pop Best Youth, que acaba de lançar o novo single “Rumba Nera”, a atuar na mais recente sala de concertos da cidade.

O encerramento desta programação está a cargo do “colecionador de grooves” João Dinis que, no domingo, às 16h00, vai “colorir” o Bar do M.Ou.Co. com nuances de jazz, bossa, samba ou reggae, referiu a organização.

Com uma área total de 5.000 metros quadrados, o M.Ou.Co. integra um total de 62 quartos, um restaurante, uma sala de espetáculos e uma musicoteca, local onde os visitantes terão a oportunidade de descobrir a coleção de discos de vinil e livros dedicados ao universo musical.

O projeto conta, ainda, com três salas de ensaios, um espaço inovador dedicado à saúde do músico e, também, áreas exteriores de jardim, piscina, bar e esplanada.

Destaque ainda para a Sala M.Ou.Co., um espaço multifacetado, com palco flexível, com luz natural e acesso direto para o exterior e com capacidade para 300 pessoas (em pé) ou 180 pessoas (sentadas).

Localizado na zona do Bonfim, o novo espaço apresenta-se com uma programação própria, desenhada de forma trimestral, maioritariamente dedicada à área da música. Além de um conjunto de concertos, o M.Ou.Co. disponibilizará, também diversos 'workshops', 'masterclasses' e 'talks'.