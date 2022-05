A 25 de maio e 5 de junho, o Espaço Moche, em Lisboa, recebe o SQuiz Game, uma noite de quiz. Os bilhetes já se encontram à venda e cada ingresso "equivale a uma inscrição de participação individual".

"​No dia do evento os participantes serão distribuídos em equipas de 5 elementos através de sorteio. Os participantes podem apresentar-se nesse momento individualmente, ou em grupo já formado. No caso das equipas já formadas com 5 elementos, passam diretamente a jogo", explicam os promotora.

"O Quiz do Jota nasceu no verão de 2018 e desde então que o João tem feito várias noites de Quiz só para amigos. Agora, pela primeira vez, o Quiz do Jota abre ao público no Espaço Moche, na esperança de voltar a juntar desconhecidos e de dar velocidade ao crescimento da Cultura Moche. É um quiz dinâmico e em volta da cultura POP", acrescentam.

