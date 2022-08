Em parceria com a plataforma Antro Positivo, decorrerá uma programação especial naquele centro instalado na livraria Ler Devagar, na LX Factory, segundo o espaço.

A programação cultural vai ter início a partir das 18h00, com a presença do curador do Espaço Talante, Antonio Grassi, que fará uma leitura da peça “Colônia”, de Gustavo Colombini.

Na fotografia, o centro cultural apresentará um coletivo de fotografias com um olhar sobre o Brasil pelas lentes de três artistas: Pat Cividanes – que aborda as diversas toxicidades do mundo contemporâneo - Ciça Castello, também curadora do Espaço Talante, com obras de exposições em Minas Gerais e Rio de Janeiro - enquanto Luiza Baldan mostrará trabalhos que apresentou em Veneza, São Paulo e Rio de Janeiro.

Eduardo Fukushima e August Severin trazem a videoarte para a LX Factory com o trabalho “Cantos”.

O espaço ainda abrigará uma exposição das obras de René Machado, Thiago Gadelha e Ícaro Lira, receberá a arte digital de Antônia Figueiredo e os bordados de Monica Figueiredo.