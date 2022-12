A medida entra em vigor a partir desta quinta-feira e insere-se no “Passe Cultura, que torna mais abrangente a gratuitidade no acesso a equipamentos culturais”, refere a EGEAC que tutela, entre outros, o Castelo S. Jorge, o Museu do Aljube e o Museu do Fado, o Museu da Marioneta, o Teatro Taborda e o Teatro S. Luiz.

Esta isenção “aplica-se a espetáculos cuja receita reverta integralmente para a EGEAC”, mas não abrange os “espetáculos realizados em regime de acolhimento ou produzidos/apresentados em parceria com outras entidades, bem como as atividades paralelas sujeitas a um valor de inscrição (visitas guiadas, oficinas dos serviços educativos, workshops, seminários e ações de formação, etc.)”.