O espetáculo "O Museu Andante: Júlio Pomar", inspirado na obra do artista, vai ser apresentado no sábado, às 11h00, no Fórum Municipal Romeu Correia, em Almada, inserido na 29.ª Quinzena da Dança.

Criado a partir do livro "Júlio Pomar", da coleção "Artistas Portugueses do Século XX", de Mafalda Brito e Rui Pedro Lourenço, o espetáculo tem criação e interpretação de Ângela Ribeiro, para maiores de 6 anos. "Nesta coleção, descobrimos histórias de homens e mulheres verdadeiros que viram o mundo com outros olhos e desafiaram as convenções para novas invenções. Esta é a história de Júlio Pomar", refere a sinopse da peça, que procura responder às questões: o que é uma obra de arte? O que é um artista? Tem de estar num museu? Tem de ser bonita? Tem de ser um quadro? E o Júlio, era pintor? O apoio ao movimento e à encenação são de Susana Rosendo, o figurino e apoio à cenografia são de Catarina Pé-Curto, a sonoplastia de Inês Pereira e Ricardo Silva, vídeo de Miguel Santos, numa produção executiva da EmbalArte.