As esplanadas no interior do perímetro de segurança do evento, na zona envolvente do Estádio Cidade de Coimbra, vão estar encerradas entre as 18:00 e as 02:00, na sexta-feira e no sábado, e estará proibida a venda ambulante na mesma zona e também nos mesmos horários, nos dois dias em que Andrea Bocelli atua em Coimbra, determinou o presidente da Câmara de Coimbra, em edital assinado na quarta-feira e enviado hoje à agência Lusa.

O mesmo edital estabelece ainda a restrição de circulação rodoviária no interior do perímetro de segurança do evento, também entras as 18:00 e as 02:00, nos dois dias de concerto.

O estacionamento na Praça 25 de abril fica condicionado a pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, portadoras de bilhetes para os concertos, sendo também proibido o estacionamento de veículos no interior de todo o perímetro entre a meia-noite de hoje e as 08:00 de domingo.

O perímetro de segurança envolve, nomeadamente, a Rua D. Manuel I, Rua do Estádio, Rua Júlio Dinis, Rua D. João III e a zona de estacionamento entre a Rua do Brasil e a Rua D. Manuel I.

No edital, é ainda recordado que houve parecer técnico favorável emitido pela PSP a 16 de junho.

Andrea Bocelli deveria ter atuado em Coimbra, no dia 04 de julho de 2020, no âmbito das festas da cidade, mas o concerto foi cancelado devido à pandemia, que chegara a Portugal em março.

A DGS concordou com a sua realização em novas datas, na condição de ser repartido por dois dias, com 13.450 pessoas de cada vez, num estádio de futebol cuja capacidade máxima ronda os 30 mil lugares.

O tenor italiano apresenta-se em Coimbra na sexta-feira e sábado, num concerto coorganizado pela Câmara Municipal de Coimbra, Associação Académica de Coimbra - Organismo Autónomo de Futebol e Memories of Tomorrow, a empresa promotora do evento.

Segundo a organização, perspetiva-se lotação esgotada para os dois dias de concertos.