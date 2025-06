Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP explica que devido a este concerto, irão ocorrer constrangimentos de trânsito rodoviário em várias artérias, bem como condicionamentos ao estacionamento.

Quanto ao estacionamento, a PSP indica que será necessário assegurar reservas na Avenida Machado Santos (desde as 20h00 de quinta-feira até às 16h00 de domingo), na Impasse à Rua João de Freitas Branco (desde as 16h00 de sexta-feira e as 00h00 de sábado) e na Praça Cosme Damião/Parque da EMEL (desde as 20h00 de quinta-feira até às 16h00 de domingo).

A PSP refere ainda que a realização do concerto dos Calema irá obrigar também a “implementar, de forma sequencial diversos condicionamentos de trânsito”.

Os condicionamentos vão ocorrer na Avenida Machado Santos e nas ruas confluentes, na Avenida Eusébio da Silva Ferreira, na Impasse à Rua João de Freitas Branco, na Praça Cosme Damião e na Avenida do Colégio Militar.

Na Avenida Machado Santos, os constrangimentos irão ocorrer entre as 8h00 de sexta-feira até às 2h00 de domingo, enquanto nas ruas confluentes haverá corte de trânsito a partir das 12:00 de sábado até às 2h00 de domingo.

Na Avenida Eusébio da Silva Ferreira (acesso ao Parque -3 e à Avenida do Colégio Militar) haverá “um forte condicionamento a partir as 12h00 de sábado, podendo haver corte de trânsito, antes do final do concerto até às 2h00” de domingo.

Também na artéria Impasse à Rua João de Freitas Branco (perto do parque 8 – Rotunda das Oliveiras) haverá um “forte condicionamento a partir as 12h00, podendo haver corte de trânsito antes, do final do concerto até às 2h00” de domingo.

Na Praça Cosme Damião (Parque de Estacionamento EMEL) também haverá um “forte condicionamento a partir as 12h00, podendo haver corte de trânsito antes do final do concerto até às 2h00” de domingo.

Por sua vez, na Avenida do Colégio Militar (entre a Rua Galileu Galilei e a Avenida Condes de Carnide) está previsto corte do trânsito antes do final do concerto até ao escoamento total do público.

Também a circulação dos transportes públicos “será fortemente condicionada”.

Nesse sentido, a PSP aconselha a utilização de transportes públicos, evitando que se levem viaturas para as imediações do Estádio da Luz e que a deslocação possa ser feita com antecedência.

“No caso de utilização de viaturas próprias, seguir as indicações dos Polícias e consequente estacionamento em parques vigiados e destinados para o efeito”, indica ainda a PSP.

A hora oficial de abertura das portas ao público está prevista para as 17h00 de sábado, 7 de junho.