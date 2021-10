Quatro leituras encenadas de textos elaborados por jovens dramaturgos no âmbito do projeto “École des Maîtres” serão apresentadas, no sábado e domingo, na estação do Rossio e Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa.

Coordenadas pelas encenadoras Paula Diogo e Sara de Castro, trata-se de “Buracos Negros”, de Brune Bazin, e “Ópera Poeira”, de Jean D'Amérique, a representar, respetivamente, nos dias 23 e 24, às 16h00 e às 11h00, no salão nobre do D. Maria II. Na sala do rei da estação ferroviária do Rossio serão apresentados “Bidibidobidiboo”, de Francesco Alberici, e “Carne”, de Raquel S., dias 23 e 24, às 19h00 e às 15h00, respetivamente, segundo o D. Maria II. Nos mesmos dias, serão apresentados no Teatro Académico Gil Vicente, em Coimbra, os restantes quatro textos que integram esta edição da École de Maîtres. Tudo o que se passa à frente e atrás das câmaras! Receba o melhor do SAPO Mag, semanalmente, no seu email. Subscrever Já subscrevi Os temas quentes do cinema, da TV e da música! Ative as notificações do SAPO Mag. Subscrever O que está a dar na TV, no cinema e na música! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOmag nas suas publicações. Instagram