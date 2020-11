Com o mundo a enfrentar novos confinamentos, os músicos e as suas equipas jogam todas as cartadas para tentar estar o mais perto possível do público - sem digressões mundiais, as transmissões especiais em livestream são a grande aposta. E Sam Smith aproveitou o lançamento do novo álbum, "Love Goes", para juntar (à distância) alguns fãs para um concerto exclusivo a partir dos estúdios de Abbey Road, em Londres.

"Olá, a todos que estão a ver isto neste momento, através do ecrã. Olá, como estão? É um gosto ver-vos, apesar das estranhas... estranhas circunstâncias. Estou convosco agora, em direto, a partir de Abbey Road e rodeado pelos meus queridos amigos - podemos dizer que somos uma família. Esta noite, estou convosco numa situação diferente, mas vai ser bonito. Os últimos meses foram extremamente desafiadores para todos e confusos para todos... uma coisa que me ajudou - e que acho que ajudou a muita gente - foi a música", frisou o músico britânico no arranque do concerto a que o SAPO Mag assistiu em direto.

Durante o concerto, Sam Smith confessou que os últimos dois anos foram os "mais experimentais" da sua vida, "tanto a nível pessoal como na música". Ao ir para estúdio, o músico "prometeu não ter limitações". "O resultado foi tão mágico, tão terapêutico e divertido. O meu amor pela música é tão amplo (...) Sem culpa, sem vergonha, apenas o amor de cantar, de criar e dançar", frisou.

créditos: Tiago David

"Espero que as canções vos façam sorrir, porque a mim também me fazem sorrir", atirou.

Para abrir o espetáculo, Sam Smith escolheu o tema "Diamonds", seguindo-se "Dancing With a Stranger". "Vamos transformar Abbey Road num bar gay?", atirou antes de apresentar a dançável "Promises", gravada em parceria com Calvin Harris. A meio, muito antes do adeus, chegou "Too Good at Goodbyes".

Entre a apresentação dos novos temas, o cantor foi ainda ao baú e recordou "Lay Me Down", um dos maiores sucessos da sua carreira.

Já "My Oasis" abriu caminho para uma versão de "Time After Time", de Cyndi Lauper. Seguiu-se "How Do You Sleep?", um dos singles de "Love Goes", álbum que foi inicialmente baptizado como "To Die For" - devido à pandemia, o artista decidiu adiar o lançamento e o título do álbum.

Entre a apresentação das canções, foram revelados vários vídeos dos bastidores das gravações novo disco de Sam Smith. Na conversa com os fãs, o músico britânico explicou que, com as novas canções, sentiu que estava a "voltar a casa", a voltar a ser ele próprio - um Sam Smith que vive e sofre com o amor.

Antes de apresentar "For the Lover That I Lost", o artista explicou que ofereceu o tema a Céline Dion, que o escolheu como um dos singles do seu último álbum, "Courage". "Vou cantar para sempre uma versão de um tema de Céline Dion", confessou Sam Smith, frisando que a canção pertence à artista desde o dia em que a ouviu cantar.

créditos: Tiago David

Depois de apresentar "Kids Again", seguiu-se um dos momentos mais fortes da noite. Tal como no álbum, Sam Smith convidou Labrinth para o concerto em Abbey Road - a apresentação de "Love Goes" foi um dos pontos altos da atuação e o cantor britânico decidiu disponibilizar a gravação na sua conta no Youtube (veja aqui).

Para o final, Sam Smith guardou um presente especial - apesar de ser o concerto de apresentação do novo álbum, o cantor não deixou de pedir aos seus fãs que continuem ao seu lado e recordou o grande sucesso da sua carreira, "Stay With Me".

No final da atuação, o artista conversou com a comediante Katherine Ryan e respondeu a algumas perguntas dos fãs. "Estou a chegar a um ponto em que me divirto com a minha música e faço o que quiser", confessou.

Na conversa, Sam Smith contou ainda que viu "Tiger King", da Netflix, durante a quarentena. O músico não fugiu às perguntas sobre a sua vida pessoal e revelou que não lhe apetece andar à procura de amor.

Apesar da distância, na noite de sexta-feira Sam Smith conseguiu aproximar-se de todos os que tiveram a oportunidade de assistir ao concerto especial - foi como ter um concerto privado nas nossas casas.