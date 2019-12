Tony Carreira iniciou a carreira artística a cantar para a comunidade portuguesa em França, onde viveu 27 anos. O cantor gravou o seu primeiro single em março de 1988, após a participação no Festival da Canção da Figueira da Foz.

Desde o início dos anos de 1990 já percorreu o mundo a cantar, tendo atuado no Olympia, em Paris, no Emperors Palace, na África do Sul, no Queen Elizabeth, nos Estados Unidos da América, e na Brixton Academy, em Londres.

Ao longo dos seus 30 anos dedicados à música, Tony Carreira editou mais de duas dezenas de álbuns, tendo acumulado vendas superiores a quatro milhões de unidades. Nos últimos anos, todos os seus álbuns têm entrado diretamente para o primeiro lugar do Top Nacional de vendas, mantendo a liderança várias semanas consecutivas.

O último álbum de originais de Tony Carreira, lançado no início de 2017, contou com produção de Rudy Pérez, cubano que já trabalhou com Julio Iglesias, Marc Anthony, Michael Bolton, Beyoncé ou Christina Aguilera, David Gategno, colaborador de Céline Dion e Lara Fabian, e Nellson Klasszik.

O disco conta com temas em português, francês, castelhano e crioulo, entre originais e adaptações.

"Sonhos de Menino", "A Saudade de Ti", "Já Que Te Vais", "A Vida Que Eu Escolhi", "A Minha Guitarra", "Este Sabor A Ti" e "Depois de Ti (Mais Nada)" são alguns dos maiores êxitos da carreira do "cantor de sonhos".

No Spotify, Tony Carreira soma uma média de 30 mil reproduções mensais.

"Foram muitas as dificuldades, mas muitas mais foram as alegrias e as realizações (...) Sonho, destino, coração, amor, vida, paixão, são palavras que estarão eternamente ligadas a Tony Carreira, tantas foram as canções, as letras, as histórias e as emoções vividas que as inspiraram, ao longo dos últimos 30 anos", sublinhou a Regi Concerto no anúncio da digressão acústica.