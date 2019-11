Até domingo, o festival vai passar pelas Galerias Municipais - Galeria Quadrum, onde tem lugar a instalação performativa "Ensaios para Livro-Caractere", de Sara Vaz & Marco Balesteros, hoje, e sexta-feira, às 21:30.

No espaço Centro de Artes de Lisboa/Primeiros Sintomas, vão ser apresentadas as três propostas inseridas no ciclo "Pessoal é Político", da dupla de criadores Maria Gil e Miguel Bonneville: "Medo e Feminismos", hoje, às 21:30, "Amor e Política", na sexta-feira, às 21:30, e "Religião e Moral", no sábado e no domingo, às 21:30, espetáculo em estreia absoluta que encerra o Temps d’Images.

"Religião e Moral" inspira a construção dramatúrgica deste espetáculo, no qual os artistas revisitam "as idas à catequese, experiências místicas da infância, o reportório do coro da missa de sábado à tarde, e a prática budista, confrontando memórias pessoais com o conceito de anomia social desenvolvido por Émile Durkheim, que aponta a perda de identidade nas sociedades atuais como um fenómeno consequente da diminuição do impacto religioso nas nossas vidas", segundo a sinopse do espetáculo.

A festa de encerramento decorrerá com o concerto e vídeo pela banda O Bom, o Mau e o Azevedo, coletivo com forte inspiração no cinema, no domingo, às 21:30 no Musicbox Lisboa.