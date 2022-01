As estrelas da K-pop "enfeitiçaram o mundo", disse o presidente sul-coreano na Expo Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, durante a primeira etapa de uma viagem que também o leva à Arábia Saudita e ao Egito.

Moon elogiou a música pop do seu país, bem como as produções cinematográficas e televisivas, que se tornaram muito populares em todo o mundo, principalmente no Médio Oriente.

"Sob um céu estrelado do deserto, um espetáculo deslumbrante de estrelas da K-pop que encantaram o mundo inteiro ganhará vida esta noite", disse Moon num discurso seguido de apresentações desportivas de taekwondo e dança tradicional.

A cultura coreana está a crescer após o sucesso de grupos de K-pop como os BTS, o filme vencedor do Óscar "Parasitas" e séries como "Squid Game", uma das mais populares da Netflix.

A influência coreana também atingiu a região do Golfo: os BTS foram a boyband mais ouvida no Spotify no ano passado na Arábia Saudita, normalmente considerado um reduto do conservadorismo islâmico.

Durante a sua viagem ao Oriente Médio, o líder sul-coreano planeia fomentar a cooperação na indústria de hidrogénio, um setor em crescimento para a era pós-combustível fóssil, e a colaboração em defesa, infraestrutura e mudanças climáticas, segundo a agência de notícias sul-coreana Yonhap.