“No último dia, o público votou e escolheu o espetáculo que vai voltar na próxima edição do Festival como Espetáculo de Honra: ‘Eu sou a Minha Própria Mulher’ foi o grande vencedor”, refere a Companhia de Teatro de Almada (CTA), que promove o festival, num comunicado hoje divulgado.

“Eu sou a Minha Própria Mulher”, neste caso protagonizada por Marco D’Almeida, foca-se na vida de Charlotte von Mahlsdorf, uma pessoa transgénero que viveu sob o regime nazi, primeiro, e depois na Berlim Oriental da República Democrática Alemã.

A peça estreou-se nos Estados Unidos em 2003, e venceu vários prémios, incluindo um Pulitzer de Teatro e um Tony Award.

A encenação de Carlos Avillez, na qual Marco D’Almeida interpreta 35 personagens, abriu em fevereiro a temporada 2022 do Teatro Experimental de Cascais (TEC).

Além do “Espetáculo de Honra”, hoje foram também atribuídos os Prémios Internacionais de Jornalismo Carlos Porto, referentes aos textos publicados o ano passado na Comunicação Social, sobre o Festival de Almada.

O Grande Prémio Carlos Porto distinguiu Gonçalo Frota, “pelo conjunto de trabalhos de elevada qualidade e criatividade sobre o Festival de Almada, produzidos para o jornal Público”.

O Prémio Carlos Porto – imprensa generalista foi para Rui Monteiro, “pela série de textos de ‘Crítica de Teatro’, publicados no jornal Público”.

Já o Prémio Carlos Porto – imprensa especializada foi atribuído a Maria Leonor Nunes, “pelos trabalhos publicados no Jornal de Letras”.

O júri decidiu ainda atribuir três menções honrosas a Caroline Châtelet, pelo texto "À Almada, le théâtre comme agora", publicado na revista Jeu, a Cristina Margato, pela entrevista a Édouard Louis publicada no jornal Expresso, e a Augusto M. Seabra, pelo artigo "O que devemos a Almada", no jornal Público.

Na 39.ª edição do Festival de Almada, o júri foi constituído por um representante da Câmara Municipal de Almada (Carina Borges), um representante do Sindicato dos Jornalistas (Luís Filipe Simões), um representante da Sociedade Portuguesa de Autores (João David Nunes), um representante do Clube de Jornalistas (Francisco Belard) e um representante do Sindicato dos Trabalhadores de Espetáculos, do Audiovisual e dos Músicos - Cena-STE (Carla Bolito).

O Festival de Almada volta em 2023, para a 40.ª edição, de 4 a 18 de julho, “como é habitual”.

A programação da 39.ª edição incluiu 20 espetáculos, sete dos quais portugueses e 13 estrangeiros.