Todos os dias, ao final da noite, Bruno Nogueira faz um direto na sua conta no Instagram. As emissões de "Como é que o bicho mexe?" têm sido acompanhadas por milhares de pessoas - em média, mais de 60 mil pessoas seguem o direto na conta de Instagram no humorista.

Esta sexta-feira, dia 24 de abril, a emissão foi especial e surpreendeu todos os que acompanharam o direto nas redes sociais. Para a conversa (e muito mais), Bruno Nogueira convidou Nuno Lopes, Vhils, Capicua e Filipe Melo. "Um direto histórico", comentou um dos espectadores. Já Eunice Muñoz apareceu de surpresa.

A atriz de 91 anos foi uma das surpresas da noite, para os espectadores e para Bruno Nogueira. Em direto, Eunice Muñoz recordou algumas histórias - reveja aqui o início da conversa. "Foi a Lídia [neta da atriz] que me meteu a ver o teu programa, eu não sabia. É divertido, é muito divertido", contou a atriz. "Estava longe de achar que a ia vê-la hoje à noite (...) Mas está a ver que tipo de neta que tem, devia estar descansada e a ouvir coisas decentes", brincou o humorista.

"A absoluta maravilha de ver a Eunice Muñoz a aparecer de surpresa depois do Bruno Nogueira e eu dissertarmos sobre uma suposta peça que ela teria feito com o Ruy de Carvalho no Teatro Nacional, e de perceber que, aos 91 anos, ela tem o sentido de humor que falta a tanta gente mai’nova", escreveu Nuno Markl, que participa diariamente no "Como é que o bicho mexe?".

Já Vhils protagonizou um dos momentos mais comentados nas redes sociais. Ao som de "Grândola Vila Morena", o artista português esculpiu o rosto de Zeca Afonso na parede da sua casa.

Veja o vídeo:

Nuno Lopes, convidado habitual dos diretos de Bruno Nogueira, também participou na emissão especial. À guitarra, o ator tocou e cantou "E Depois do Adeus", de Paulo de Carvalho. "Alguém gravou o live do Bruno hoje? Queria mandar aos meus pais", escreveu no Twitter.

Veja a atuação:

Em "Como é que o Bicho Mexe", Capicua cruzou ainda as palavras de Sophia de Mello Breyner com as de Sérgio Godinho, como já faz nos seus concertos. Já Filipe Melo tocou "Traz Outro Amigo também", de Zeca Afonso.

Veja a atuação de Filipe Melo:

"Aquilo que começou como uma brincadeira, de repente, vai ser uma das páginas mais bonitas da minha memória. O dia de hoje é daqueles que eu não gravei digitalmente, mas vai-me acompanhar até ao meu último dia", frisou Bruno Nogueira no fim do direto.

Nas redes sociais, nomeadamente no Twitter, o direto de "Como é que o Bicho Mexe" tornou-se num dos temas mais comentados.

Leia algumas das reações: