As bandas e artistas Evaya, Smoke Hills, Tryroliro, MEMA. e Synik disputam no sábado, em Lisboa, a final da 26.ª edição do Festival Termómetro, concurso para novos projetos musicais.

Os cinco finalistas da 26.ª edição do concurso, criado em 1994, foram escolhidos em oito eliminatórias, que decorreram em Oeiras, Portimão, Aveiro, Sesimbra, Castelo Branco, Viseu, Tabuaço e Figueira da Foz. MEMA., segundo a organização do concurso, é "a desconstrução da folk, assim como a sua colisão com o indie eletrónico e a música pop". "Armada de uma bagagem tanto clássica quanto eletrónica, a artista busca o tradicional do Portugal mais esquecido", lê-se numa publicação na conta oficial do Termómetro na rede social Facebook. Já Synik (Gerald Mugwenhi) "começou o percurso no rap, devido ao desejo de contar a sua própria história através do hip-hop". "Com uma abordagem introspetiva, os seus temas são diversos, desde reflexões pessoais a letras com um forte teor político. O seu álbum de estreia, 'Sin City', foi considerado um dos projetos de hip-hop mais bem-sucedidos a sair de Zimbabué", refere a organização. Tyroliro cria música que tem como "grande inspiração eletrónica, dance, pimba clássico, grupos corais e o pop rock psicadélico". "O nome Tyroliro é adotado do seu avô materno, por ser muito festivo, ébrio e de bater com o pé no chão quando se encontrava em êxtase por alguma razão", lê-se numa publicação. Evaya é uma artista que na música que cria "funde pop e eletrónica experimental numa abordagem intimista, tudo isto composto por sons que a rodeiam no dia-a-dia". A sonoridade dos Smoke Hills (Francisco Trindade, Pedro 'Patcho' Vieira, Rogério Peixinho e André Domingues) "é destacada por uma lírica introspetiva, que esmiúça os pensamentos que desassossegam o Homem, com beats [batidas, em português] 'boom bap' fundidos com diversos estilos". A final está marcada para as 22:00 de sábado no Lisboa ao Vivo e terá como convidado especial Noiserv. O vencedor do 26.º Festival Termómetro terá atuações asseguradas nos festivais Alive (que decorre entre 06 e 09 de julho no Passeio Marítimo de Algés, concelho de Oeiras) e Bons Sons (que irá acontecer entre 11 e 15 de agosto na aldeia de Cem Soldos, Tomar), vai gravar um 'videoclip' e terá acesso a 20 horas de gravação em estúdio. Desde 1994 participaram no Festival Termómetro mais de 500 bandas e artistas, entre os quais Ornatos Violeta, B Fachada, Capicua, DJ Ride, Mazgani, Ana Bacalhau, David Fonseca, Noiserv, Richie Campbell, Whales, Salto e Tatanka.