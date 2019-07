No Porto haverá ainda uma ligação direta ao palco principal da Tomorrowland, onde irão atuar Vini Vici, David Guetta e Dimitri Vegas & Like Mike. Miguel Rendeiro, ALOK e Miguel Rendeiro também vão atuar no evento

"O ambiente mágico, os efeitos especiais sincronizados e as decorações temáticas do Tomorrowland aterram no próximo mês de julho em Campanhã, num evento que vai servir de marco ao Parque Oriental como palco de grandes eventos da cidade", frisa o site do Gabinete de Comunicação e Promoção da Câmara Municipal do Porto.

DJs nos comboios e bilhetes mais baratos

A Comboios de Portugal (CP), em parceria com a cerveja Bud, vai animar as viagens nos comboios urbanos do Porto ao som da música eletrónica powered by ProDJ Academy, escola de Djing e Produção, no sábado, no âmbito do UNITE with Tomorrowland.

A viagem tem um preço promocional de apenas dois euros ida e volta.

A Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP) também terá uma operação especial de transporte para o UNITE With Tomorrowland Porto, no sábado. "O shuttle especial Tomorrowland promovido pela STCP funcionará desde o início ao fim do evento em articulação com outros transportes, nomeadamente com o metro, a partir do interface do Estádio do Dragão”, explicou, em comunicado.

O acesso ao shuttle faz-se com o Andante ou bilhete de bordo, referiu, acrescentando que colocará paragens devidamente assinaladas para o evento, junto à estação de metro, na entrada do evento, e uma paragem adicional junto à antiga recolha da STCP em São Roque.

O Tomorrowland, reconhecido como o maior festival de música eletrónica do mundo, irá acontecer, simultaneamente e em `streaming´, em cinco países: Portugal, Espanha, Grécia, Malta e Bélgica, o seu país de origem, e contará com o `line up´ de vários DJs nacionais e internacionais, entre eles Martin Solveig, Robin Schulz ou Carnage.