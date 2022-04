O ciclo, intitulado Bairro Celeiros, decorre até 27 de maio e vai ‘invadir’ praças, largos, esplanadas, ruas e varandas da cidade alentejana, para levar a programação “a toda a comunidade”, disse a PédeXumbo - Associação para a Promoção da Música e Dança, em comunicado.

Segundo a entidade promotora, o projeto “nasce da vontade de criar um bairro como um todo participativo e interativo, no espaço geográfico já habitado pela PédeXumbo”, sediada nos Antigos Celeiros da EPAC de Évora.

A iniciativa propõe-se “mapear uma área da cidade de Évora”, desde o Rossio de São Brás ao Largo da Misericórdia, do Largo da Porta de Moura ao Largo de São Vicente.

“O projeto Bairro Celeiros assume diferentes espaços como lugares de programação, encontros culturais, trabalho coletivo e participado”, tendo como objetivo chegar “aos residentes, aos comerciantes, aos vizinhos culturais, aos que habitam este bairro”, pode ler-se na nota de imprensa.

As propostas culturais incluem oficinas de saber fazer, dança, música, cante, instalações artísticas, performance, cinema e até miniconcertos em varandas.

Os ‘palcos’ das atividades vão ser os largos Álvaro Velho, da Misericórdia e de São Vicente, a Travessa da Caraça, as ruas Miguel Bombarda e do Eborim ou as varandas do bairro e o Pátio dos Antigos Celeiros da EPAC.

“Mas o convite do projeto estende-se à descoberta dos lugares, sons, gentes, cheiros e sabores não só desta área, mas também da cidade de Évora”, realçou a PédeXumbo, convidando “os vizinhos e o público em geral” para participarem nas iniciativas, que têm entrada livre e gratuita.