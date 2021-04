A exposição poderá ser visitada até ao dia 2 de maio e está "patente no foyer e pode ser visitada de terça a sexta-feira, das 14h30 às 18h00 e aos sábados das 10h00 às 13h00". A entrada é gratuita.

Já a programação de espetáculos ao vivo da Malaposta regressa nos dias 21, 22 e 23 de abril com a peça de Teatro "Um Protesto ou o Amor que nos Faltou". Já a 29 de abril, o espaço celebra o Dia Mundial da Dança com "Autópsia", pela Companhia Olga Roriz, e a exibição de um documentário de Bill T. Jones.

"No âmbito das celebrações do 25 de abril, recebemos o grupo Dançando com a Diferença da ilha da Madeira, que assina um trabalho artístico único na inclusão social. Dia 24 de abril, Dançando com a Diferença, realiza também uma Oficina de Dança Inclusiva sob orientação de Leonor Barata", adianta a promotora.

Já no dia 25 de abril, sobe ao palco do auditório "Gabo", de Patrick Murys.

Em abril, o Centro Cultural da Malaposta recebe ainda concertos de Noves Fora Nada e Jay Moreira.

Conheça aqui toda a programação.