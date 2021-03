A Casa das Histórias Paula Rego, em Cascais, colocou online uma visita virtual à exposição "Paula Rego e Josefa de Óbidos: Arte Religiosa no Feminino", que ficará disponível na página do museu, nas redes sociais e no sítio da Fundação D. Luís I.

Inaugurada em dezembro de 2020, a mostra parte de uma seleção de painéis sobre "A Vida de Santa Teresa de Jesus", que se encontram na Igreja de Nossa Senhora da Assunção, em Cascais, datados de 1672, da autoria da pintora do Barroco português, às quais se juntam 115 obras de pintura, escultura, desenho e gravura de Paula Rego. A exposição, distribuída por oito salas, está atualmente encerrada devido às restrições para combater a pandemia, mas deverá ficar patente até 23 de maio deste ano. A programação e atividades da Casa das Histórias enquadra-se no Bairro dos Museus, conceito lançado há seis anos pela câmara de Cascais, e que agrega um conjunto de equipamentos do concelho e promove a sua ligação às escolas e instituições locais.