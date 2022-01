A mostra assenta na coleção do Centro Científico e Cultural de Macau e é uma iniciativa conjunta do Centro de Estudos Geográficos do Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa (CEG-IGOT-ULisboa) e do Centro Científico e Cultural de Macau (CCCM).

Raquel Soeiro de Brito, geógrafa da chamada "escola de Geografia de Lisboa" da segunda metade do século XX, realizou a sua primeira missão de estudo a Macau em 1961, quando era investigadora do CEG-ULisboa.

Esta exposição é construída a partir de uma seleção de 90 imagens dos mais de 300 diapositivos e fotos dessa viagem, realizada há 60 anos, pertencentes à Fototeca do CEG. "São imagens de uma cidade com pouco mais de 150.000 habitantes, ainda muito marcada pelas atividades marítimas, pela horticultura chinesa nas áreas recém-conquistadas ao mar, e pela sobrevivência de espaços intersticiais não completamente urbanizados", lê-se na apresentação. Na altura desta primeira viagem, tinham passado cerca de dez anos sobre a proclamação da República Popular da China (1949).

A estas 90 imagens juntam-se outras 66 da "nova face que Macau foi ganhando", nos últimos 25 anos do século XX, provenientes do acervo do Centro Científico e Cultural de Macau, feitas por fotojornalistas como Álvaro Tavares, Eduardo Tomé, Cheong Io Tong e Rogério Beltrão Coelho.

A Exposição onlin' "Macau: diferentes olhares em tempos diferentes. Fotografias de Raquel Soeiro de Brito e da coleção do Centro Científico e Cultural de Macau" está disponível em https://exposicoes.ceg.ulisboa.pt/.

O atalho dá acesso à apresentação e aos diferentes núcleos - "Vistas", "Ruas e Gentes", "As Hortas" e "A Vida Marítima" - assim como a um vídeo-depoimento de Raquel Soeiro de Brito.

A curadoria é de Francisco Roque de Oliveira e Helena Coelho.