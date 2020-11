A exposição é o resultado do projeto "Reality Check: Life After Retirement", que abriu um concurso para artistas emergentes nacionais e internacionais, com diferentes percursos e práticas, para pensar sobre a reforma, repto ao qual responderam com obras em vídeo, fotografia, design gráfico e pintura.

Os 15 artistas escolhidos pelo projeto são Alina Kashitsyna (Ucrânia), André Daniel (Portugal), Caetano Oliveira (Portugal), Caio Marcolini (Brasil), Diogo Martins (Portugal), Fernando Moletta (Brasil), Filipa Morgado (Portugal), Filipe Antunes (Portugal), Izabelle Louise (Brasil), Madalena Pequito (Portugal), Mariana Rebola (Portugal), Nélson Duarte (Portugal), Pedro Gramaxo (Portugal), Rita Silva (Portugal) e Urszula Przybylska (Polónia).

Quanto ao processo de seleção das peças, Sílvia Matias, curadora da mostra explicou, em comunicado da organização, que "teve como base o cruzamento da proposta sobre o tema e o papel crítico do artista e da sua peça face ao enunciado".

"Não descurando todos os fatores de seleção apresentados no regulamento, procurou-se também, através da diversidade das áreas artísticas, uma maior transversalidade para a exposição, diversos pontos de vista, e diversas abordagens", adianta, no mesmo depoimento.

Além da exposição coletiva, o programa do programa "Reality Check: Life After Retirement" inclui também, no mesmo espaço, um conjunto de conversas sobre os temas-chave do projeto, que orientaram a criação artística, nomeadamente, "Reformas em Colapso", "Poupar + Futuro = Reforma", "Reformas de Esperança vs Reformas de Sonho", e "Solidariedade".

"Evolução Demográfica", "Santa Casa da Misericórdia – Um Modelo Social Utópico", "Setor Privado no Sistema de Reformas", e "Retenção de Talento", vão ser outros temas em discussão.

A exposição, com entrada gratuita - para ser visitada de acordo com as normas de segurança sanitária – é inaugurada no dia 27 de novembro e abre ao público no dia seguinte.