Os debates sobre futebol são normalmente agitados, mas esta semana, na CMTV, a discussão foi mais intensa. Durante o programa "Pé Em Riste", os comentadores analisaram as conquistas de Jorge Jesus ao serviço do clube brasileiro Flamengo.

Na emissão de "Extremamente Desagradável", rubrica do programa "As Três da Manhã", da Rádio Renascença, Joana Marques analisou o debate agitado entre André Ventura (SL Benfica) e Aníbal Pinto (Futebol Clube do Porto), que obrigou o jornalista João Ferreira a gritar para conseguir controlar a emissão.

Veja o vídeo: