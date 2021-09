Na emissão desta sexta-feira, dia 24 de setembro, de "Extremamente Desagradável", Joana Marques analisou o polémico vídeo de Joana Amaral Dias sobres as Praxes Académicas.

"Hoje falamos de uma mulher que já é uma habitué no 'Extremamente Desagradável', a imparável Joana Amaral Dias. (...) Joana está a diversificar o seu negócio, talvez por ter sido anunciada ontem a terceira fase de desconfinamento. Falar de máscaras e vacinas já é muito 2020", começou por frisar a humorista na rubrica do programa "As Três da Manhã", da Rádio Renascença.

"Joana Amaral Dias decidiu embirrar com outras pessoas", gracejou Joana Marques.

Veja o vídeo: