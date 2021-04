Na emissão desta terça-feira, dia 27 de abril, de "Extremamente Desagradável", da Rádio Renascença, Joana Marques analisou os vídeos partilhados por Kapinha nas redes sociais.

No episódio "Kapinha, modéstia à parte", a humorista analisou "um pouco da obra e dos números de Kapinha".

"Este homem teria lugar no Instituto Nacional de Estatística", gracejou Joana Marques na rubrica do programa "As Três da Manhã", Rádio Renascença.

Veja o vídeo: