Na emissão desta quinta-feira, dia 29 de julho, em "Extremamente Desagradável", Joana Marques analisou vídeos publicados por Luciana Abreu na sua conta no Instagram.

"Joana Marques entrou no Instagram de Luciana Abreu e nunca mais quer sair", frisa a Rádio Renascença nas redes sociais. Na rubrica do programa "As Três da Manhã", a humorista recordou ainda algumas entrevistas da cantora e atriz da SIC.

"O que eu queria aqui aconselhar, em jeito de sugestão até para leitura de férias, era o Instagram da Luciana Abreu e onde há dicas sobre tudo", gracejou Joana Marques.

Veja o vídeo: